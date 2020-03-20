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Baro Başkanı Adem Aktürk Açıklaması

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, "Adli ve idari yargıda sürelerin durdurulması hakkında, Adalet Bakanlığı'na müracaatta bulunduk" dedi.

20.03.2020 08:10 | Son Güncelleme: 20.03.2020 08:10
Baro Başkanı Adem Aktürk Açıklaması

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, "Adli ve idari yargıda sürelerin durdurulması hakkında, Adalet Bakanlığı'na müracaatta bulunduk" dedi.

Aktürk, "Yaşamakta olduğumuz korona virüs tehlikesi nedeniyle, bakanlık tarafından alınan önlemlerle birlikte, son kez HSK tarafından verilen tavsiye niteliğindeki karar çerçevesinde, çalışma alanımız olan adliyelerdeki yoğunluğun azaltılması bağlamında duruşmaların ertelenmesi gündeme gelmiştir." diye konuştu.

Ancak, kararın mahkemelerin inisiyatifine bırakılmış olması uygulama açısından ciddi karışıklıklara yol açtığını kaydeden Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, "Keza bu tedbirler bağlamında, yeni çalışma koşulları oluşmuş ve bu temelde pek çok özel kuruluş ve avukatlar kamu sağlığı tedbirleri bağlamında evden çalışma sistemine geçmiştir. Bu yeni çalışma sistemi nedeniyle, yasal sürelere uyularak cevap dilekçeleri verilmesi ve delillerin sunulabilmesi güçleşmekte ve hak kayıpları doğurma ihtimali taşımaktadır. Keza, delillere erişimde yaşanan bu zorluk evvelce mahkemeler tarafından verilmiş kesin sürelere riayet edilememesi veya evinden faaliyetlerini sürdüren meslektaşlarımızın süre kaçırma endişesiyle ofislerine gitmeleri ve yine hastalık riski altındaki alanlarda bulunmaları sakıncasını da içermektedir. Bu kapsamda gerektiğinde yasal düzenleme için uygun koşullar oluşturularak; a) Öncelikle genel nitelikte bir düzenleme ile tüm ülkede mahkemelerin inisiyatifine bırakılmaksızın duruşmaların ertelenmesi konusunda ortak bir düzenleme yapılması, b) Süre öngören tebliği içeren elektronik tebligatların durdurulması da dahil olmak üzere, 10.03.2020 tarihinden olağanüstü dönem sona erinceye kadar adli ve idari yargıda tüm sürelerin durdurulmuş sayılması, c) İlgili tüm sürelerin olağanüstü dönem sona erdikten sonra 7 gün uzatılması, d) Bu hususta gerekli yasal düzenlemelerin yapılarak acilen yürürlüğe konulması hususunu takdirlerinize sunarız." ifadelerine yer verdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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