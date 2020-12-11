Barkan Kalınomuz kimdir? Barkan Kalınomuz hayatı ve biyografisi! Barkan Kalınomuz kaç yaşında, nereli?

Siyaset gündeminde zaman zaman gündeme gelen isimlerden olan Barkan Kalınomuz kimdir? Barkan Kalınomuz hayatı ve biyografisi! Barkan Kalınomuz kaç yaşında, nereli?

BARKAN KALINOMUZ KİMDİR?

Barkan Kalınomuz , Aydın'da dünyaya geldi.

CHP Aydın eski İl Başkanıdır.

27 Mayıs 2012 yılında göreve geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) bir çok görevde bulunan ve mevcut İl Başkanı Ali Çankır için Aralık 2020'de sosyal medyadan 'kayıp ilanı' vermiş ve daha sonra partisinden ihraç edilmişti.