BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜ İTFAİYE KURTARDI
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BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜ İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MALATYA'da, bariyerlere çarparak sıkıştığı otomobilde yaralanan sürücüsü Sedat Ayyıldız, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

MALATYA'da, bariyerlere çarparak sıkıştığı otomobilde yaralanan sürücüsü Sedat Ayyıldız, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kaza, öğle saatlerinde Çayırduzu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sedat Ayyıldız yönetimindeki 34 NK 2701 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle bariyerlere çaptı. Kazada, sürücü Ayyıldız yaralanarak otomobilde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye erlerinin çalışmasıyla sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü Sedat Ayyıldız, sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜ İTFAİYE KURTARDI
BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜ İTFAİYE KURTARDI
BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜ İTFAİYE KURTARDI
BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNÜ İTFAİYE KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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