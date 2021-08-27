BARİYERİ KALDIRIRKEN OTOMOBİLİNE ÇARPAN TRENİN MAKİNİSTİNE EL SALLAYIP DURDURMAYA ÇALIŞTI
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BARİYERİ KALDIRIRKEN OTOMOBİLİNE ÇARPAN TRENİN MAKİNİSTİNE EL SALLAYIP DURDURMAYA ÇALIŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AMASYA'da ikaz lambasının yanmasına karşın hemzemin geçide girip, bariyeri eliyle kaldırmaya çalışan sürücünün otomobiline tren çarptı.

AMASYA'da ikaz lambasının yanmasına karşın hemzemin geçide girip, bariyeri eliyle kaldırmaya çalışan sürücünün otomobiline tren çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, tren gelirken sürücünün, makiniste durması için eliyle işaret yaptığı görüldü.

Olay, 17 Ağustos'ta Kızılca Kayabaşı İstasyonu'nda meydana geldi. Dursun Arslan, yönetimindeki 05 AU 421 plakalı otomobille çift yönlü bariyer olan hemzemin geçide geldi. İkaz lambalarının yanmasına rağmen ilk bariyerin açık olan bölümünden geçen Arslan, diğer bariyeri kaldırmak için aracından indi. Ancak bu sırada Dursun Arslan, trenin geldiğini gördü. Bir eliyle bariyeri kaldırmaya çalışırken, diğer eliyle de trenin makinistine durması için el salladı. Samsun yönüne giden yük trenini Dursun Arslan'ın otomobiline çarptı. Trenin sürüklediği otomobil şarampole yuvarlandı. Dursun arslan ise son anda kaçarak kurtuldu. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

BARİYERİ KALDIRIRKEN OTOMOBİLİNE ÇARPAN TRENİN MAKİNİSTİNE EL SALLAYIP DURDURMAYA ÇALIŞTI
BARİYERİ KALDIRIRKEN OTOMOBİLİNE ÇARPAN TRENİN MAKİNİSTİNE EL SALLAYIP DURDURMAYA ÇALIŞTI
BARİYERİ KALDIRIRKEN OTOMOBİLİNE ÇARPAN TRENİN MAKİNİSTİNE EL SALLAYIP DURDURMAYA ÇALIŞTI
BARİYERİ KALDIRIRKEN OTOMOBİLİNE ÇARPAN TRENİN MAKİNİSTİNE EL SALLAYIP DURDURMAYA ÇALIŞTI
BARİYERİ KALDIRIRKEN OTOMOBİLİNE ÇARPAN TRENİN MAKİNİSTİNE EL SALLAYIP DURDURMAYA ÇALIŞTI
BARİYERİ KALDIRIRKEN OTOMOBİLİNE ÇARPAN TRENİN MAKİNİSTİNE EL SALLAYIP DURDURMAYA ÇALIŞTI
BARİYERİ KALDIRIRKEN OTOMOBİLİNE ÇARPAN TRENİN MAKİNİSTİNE EL SALLAYIP DURDURMAYA ÇALIŞTI
BARİYERİ KALDIRIRKEN OTOMOBİLİNE ÇARPAN TRENİN MAKİNİSTİNE EL SALLAYIP DURDURMAYA ÇALIŞTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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BARİYERİ KALDIRIRKEN OTOMOBİLİNE ÇARPAN TRENİN MAKİNİSTİNE EL SALLAYIP DURDURMAYA ÇALIŞTI - Haberler
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