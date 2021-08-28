Bariyere çarpan otomobilin sürücüsü ölümden döndü
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Bariyere çarpan otomobilin sürücüsü ölümden döndü

Bariyere çarpan otomobilin sürücüsü ölümden döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, bir başka otomobil tarafından sıkıştırılan otomobilin bariyere çarpması sonucu sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Adıyaman'da, bir başka otomobil tarafından sıkıştırılan otomobilin bariyere çarpması sonucu sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Kazada aracın yan kısmı parçalandı.

Edinilen bilgilere göre, Mahmut Gazi Yapıcı idaresindeki 02 HV 139 Hyundai marka otomobili, Altınşehir Kavşağı yakınlarında bir başka aracın sıkıştırması sonucu bariyere çarptı. Meydana gelen kazada otomobilin sol kısmı tamamen parçalandı. Sürücü kapısı yerinden koparak parçalanan araçtan sürücü yara almadan kurtuldu. Hurdaya dönen otomobil yapılan incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Bariyere çarpan otomobilin sürücüsü ölümden döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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