Barış Pınarı Harekatı'na Yunanistan'dan skandal çağrı: Son verin

10.10.2019 21:00

Türkiye'nin Suriye'de başlattığı askeri operasyonu kınadıkları ifade eden Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, küstah bir açıklamada bulunarak Türkiye'ye operasyona derhal son verme çağrısı yaptı.

"TEHLİKEYE ATIYOR"

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yunanistan, Avrupa Birliği'nin duruşunu tamamen destekliyor, Türkiye'nin bağımsız ülkenin topraklarındaki yeni tek taraflı askeri eylemlerini kınıyor ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri eylemlerine derhal son verilmesi çağrısını yapıyor. Uluslararası hukuku ihlal eden operasyonlar bölgedeki istikrarı bozuyor ve Birleşmiş Milletler'in Suriye krizini çözme çabalarını tehlikeye atıyor." ifadelerine yer verildi.

"OPERASYON ULUSLARARASI SORUMLULUK TAŞIYOR"

Suriye topraklarında insanların zorla yerinden edilmesi ve demografik durumun zorla değiştirilmesinin doğrudan uluslararası hukukun ihlali olduğunu ve en üzücü anılara neden olduğunu kaydeden Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, "Türkiye, Suriye'deki operasyonunun olası insani sonuçlarından dolayı uluslararası toplum karşısında sorumluluk taşıyor" dedi. Açıklamada, "Suriye'deki çatışmanın kalıcı çözümüne askeri araçlarla varılamayacağının altını çiziyoruz." dendi.