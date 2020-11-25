Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 17 teröriste yönelik operasyonun detayları ortaya çıktı
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Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 17 teröriste yönelik operasyonun detayları ortaya çıktı

25.11.2020 10:27 | Son Güncelleme: 25.11.2020 10:30
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 17 teröriste yönelik operasyonun detayları ortaya çıktı

Terör örgütü PKK/YPG mensuplarının Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı hazırlığında olduğunu ve tüneller kazarak tahkimat yaptığını belirleyen Mehmetçik, önce top atışlarıyla ardından düzenlenen operasyonla 17 teröristi etkisiz hale getirdi.

Terör örgütü PKK/YPG mensuplarının Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı bölgesine saldırı hazırlığında olduğunu ve tüneller kazarak tahkimat yaptığını belirleyen Mehmetçik, önce top atışlarıyla ardından düzenlenen operasyonla 17 teröristi etkisiz hale getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 17 teröristi etkisiz hale getirdiği operasyonun detayları ortaya çıktı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyonla teröristlerden arındırılan Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde halk, barış ve huzur içinde yaşamayı sürdürüyor. Bölgedeki huzuru bozmak isteyen terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı girişimleri, Mehmetçik tarafından başarıyla önleniyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, insansız hava aracıyla, terör örgütünün yeni bir saldırı hazırlığında olduğunu, teröristlerin tüneller kazarak tahkimat yaptığını belirledi.

Bunun üzerine teröristlerin bulunduğu bölge "Fırtına" obüslerinin de arasında bulunduğu top atışlarıyla ateş altına alındı. Atışlar sonrası düzenlenen operasyonda 14 terörist etkisiz hale getirildi.

Daha sonra komandolar tarafından bölgede yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında, saklandıkları belirlenen 3 terörist de sıcak temasın ardından etkisiz hale getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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