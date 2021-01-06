Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti
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Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti

06.01.2021 19:11 | Son Güncelleme: 06.01.2021 19:30

Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde diz çökerek evlenme teklifi etti. Nisa'nın teklife ne cevap verdiği ise merak konusu oldu. Çevredekiler ise 'Evet de!' tezahüratları yaptı. Sosyal medya kullanıcıları ise Nisa'nın tepkilerinden yola çıkarak 'hayır' yanıtı verdiğini söylediler.

Magazin gündemini bir süredir meşgul eden Survivor 2020 yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı çifti yine çok konuşulacak.

AŞK DEDİKODULARI SÜREKLİ DOLANIYORDU

Survivor yarışmasının ardından Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın aşk yaşadığı dedikoduları sosyal medyanın gündemindeydi.

AŞK İTİRAFI GELMİŞTİ

Sosyal medyaya bomba gibi düşen öpüşme görüntülerinin ardından Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, Instagram hesabından aşklarını itiraf etmişlerdi.

Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti
Öpüşme görüntüleri çok konuşuldu

İSTİKLAL'İN ORTASINDA EVLENME TEKLİFİ

Birlikteliklerini artık saklamayan Barış ve Nisa çiftinin aşkları bir sonraki aşamaya geçti. Oyuncu Barış Murat Yağcı, İstiklal Caddesi'nin ortasında Nisa Bölükbaşı'na evlilik teklifi etti. Çevredekiler, Nisa'ya 'Evet de! tezahüratları yaptı. Lakin Nisa Bölükbaşı evlilik teklifine herhangi bir cevap vermemesi dikkatlerden kaçmadı.

Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti
Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti
Haber Yorumları (3)
5GÜN: 5 gün sonra ayrılırlar zaten
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SAKARYALI HATUN: Hazetmiyorum. :((
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MİNE MİNNOŞ: Hemen evlenin hemen Ne kadar kalacaksınız biz yazdık bir köşeye Sizde yazın diyorum .
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500
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