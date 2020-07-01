Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
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Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı

Oyuncu Barış Murat Yağcı'nın Survivor'a katılacağını duyurduğu Instagram paylaşımı 9.9 milyon yorum alarak dünyada en fazla yorum yapılan gönderi unvanıyla dünya rekoru kırdı.

01.07.2020 11:13 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:21

Survivor yarışmasındaki başarılı performansı ile Türk halkının gönlünde taht kuran ve Survivor şampiyonu olarak gösterile oyuncu Barış Murat Yağcı'nın hayranları Instagram'daki son paylaşımına 9.9 milyon yorum yaptı. Oyuncunun bu paylaşımına gelen yorumlar ise dünya rekoru kırdı.

DÜNYA REKORU KIRDI

Yağcı'nın Survivor'a katılacağını duyurduğu paylaşımı Instagram'da dünyadaki en fazla yorum alan gönderi (post) unvanını alarak dünya rekoru kırdı. Bu rakam Instagram açısından bir fotoğrafa gelen en çok yorum olarak bir rekor niteliği taşıyor.

Barış Murat Yağcı rekor kırdı

ÜNLÜ İSİMLERİ SOLLADI

Ünlü oyuncu hayranları tarafından son postuna yapılan 9.9 milyonluk yorum ile dünyaca ünlü yıldız Selena Gömez'i ve Dünyaca ünlü futbolcu Diego Costa'yı geçerek milli gururumuz oldu.

Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı

Kaynak: Snob Magazin

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Haber Yorumları (4)
VATANDAŞ: güzel bişey icat etmiş maşallah. . . . . . .
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AZİZE ŞİMŞEK: BARIŞA helal olsun tebrik ediyorum işte buuuu!BARIŞ yakışanı yapdı TÜRKİYENİN gururu oldu.
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BİLMECE: ''''milli gururumuz oldu'''' yazıyor yukarıda dimi!!! Allah''ım neleri över övünür olduk. bu dünya nereye gidiyor yetişemiyorum hızına. . . !
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