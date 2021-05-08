Barış Murat Yağcı, kitabında kullandığı 'Yüzlerce kadına yaptım bunu' ifadeleriyle tepki çekti
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Barış Murat Yağcı, kitabında kullandığı 'Yüzlerce kadına yaptım bunu' ifadeleriyle tepki çekti

Barış Murat Yağcı, kitabında kullandığı 'Yüzlerce kadına yaptım bunu' ifadeleriyle tepki çekti
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Survivor 2020'de yarışan Barış Murat Yağcı, yeni çıkardığı kitabında kullandığı ifadelerle tepki çekti. Kitabında, "Bir kadını tavlayıp onunla eve gelerek sırtımı dönüp uyumak bana tatmin veriyor. 'Düzgün fizikli, dövmeli, ünlü biriyle akşam birlikte olacağım' diye düşünen kadınlara ders veriyorum. Yüzlerce kadına yaptım bunu" ifadelerini kullanan Yağcı, eleştiri oklarının hedefi oldu.

Survivor 2020'de finalist olan Barış Murat Yağcı, aynı yarışmadaki Nisa Bölükbaşı'yla yaşadığı aşkla gündem olmuştu. Geçtiğimiz aylarda kitap ve şarkı çıkaran Yağcı, kitabında kullandığı bazı ifadeler tepki çekti.

Barış Murat Yağcı'nın kitabında yer verdiği, "Bir kadını tavlayıp onunla eve gelerek sırtımı dönüp uyumak bana tatmin veriyor. 'Düzgün fizikli, dövmeli, ünlü biriyle akşam birlikte olacağım' diye düşünen kadınlara ders veriyorum. Yüzlerce kadına yaptım bunu" ifadeleri sosyal medyada çokça konuşuldu.

CEMAL CAN'A DA TAŞ GELMİŞTİ

Yağcı, daha önce verdiği bir röportajda, Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can'ı kastederek "Kazanan kişinin 'survivor' olduğunu hiçbir zaman düşünmedim" ifadelerini kullanarak herkesi şaşırtmıştı.

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