Barış Murat Yağcı - Her Şeye Rağmen şarkı sözleri! Her Şeye Rağmen sözleri nelerdir?
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Barış Murat Yağcı - Her Şeye Rağmen şarkı sözleri! Her Şeye Rağmen sözleri nelerdir?

Barış Murat Yağcı - Her Şeye Rağmen şarkı sözleri! Her Şeye Rağmen sözleri nelerdir?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Barış Murat Yağcı'nın yeni şarkısı 'Her Şeye Rağmen' 28 Nisan'da Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 1 milyon izlenmeyi ve 70 bin beğeniği geçen şarkının sözleri merak edildi. Peki, Barış Murat Yağcı - Her Şeye Rağmen şarkı sözleri nelerdir? Detaylar haberimizde.

Barış Murat Yağcı - Her Şeye Rağmen şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

BARIŞ MURAT YAĞCI - HER ŞEYE RAĞMEN ŞARKI SÖZLERİ

Sana mı soracağım ha ne yaşayacağımı

Tenimde neyi nasıl taşıyacağımı

Özgür ruhlar meydan okurlar

Bilirim hep kime kafa tutacağımı

Bitmiyor bitmez mücadele

Bizimki bilerek kadere müdahale

Başka herkesin hayat şarkısı

Bana Can Bonomo sana dale don dale

---

Bu hayat sana verilen armağan

Çok var yaşayan o paketi açmadan

Demem o ki yani no pain no gain

Kim kazanır tabii korkup kaçmayan

Yavaş yavaş sessizce ince ince

Bulur hak yerini günü gelince

Kiminin yarası kiminin parası

Bitmiyo dahası bi' düşününce

---

Her şeye rağmen devrilmediysem

Sebebi içimdeki dev hey gidi hey hey

Kalk sen ayağa haykır dünyaya

Geçmeyen acı var mı hiç son sözüm budur hakim bey

---

Zafer hep inananlarındır değil mi

Yaşamak dediğin çalışmaya tâbi

Ben sana ırgat sen aristokrat

Yok ya haksız mıyım abi

Filler tepişir ezilir çimenler

Saymayı bilmeyen rekortmenler

Sabah altıda kalkıp işe gidiyor

Gerçek hayattaki o supermanler

---

Halk adamı olacaksın Hulk

Kırılır bi' gün her bozulan çark

Tut elinden hayâlinin koş

Run Forrest run açılır fark

Ya yenileceksin ya yeneceksin

Pes etmek hiç yok deneyeceksin

Tek bi' şartla bak bu hayat yolunda

Kimseye boyun eğmeyeceksin

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

28 Nisan günü Youtube yüklenen 'Her Şeye Rağmen' şarkısı kısa sürede 1.3 milyoz izlenme ve 74 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz & Müzik : Murat GÜNEŞ

Aranjör : Ufuk KEVSER

Mix & Mastering : Buğra KUNT

Müzik prodüktörü : Sinan AKÇIL & Tolga DOĞRUER

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
Haber Yorumları
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