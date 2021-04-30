Barış Murat Yağcı - Her Şeye Rağmen şarkı sözleri! Her Şeye Rağmen sözleri nelerdir?
Barış Murat Yağcı'nın yeni şarkısı 'Her Şeye Rağmen' 28 Nisan'da Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 1 milyon izlenmeyi ve 70 bin beğeniği geçen şarkının sözleri merak edildi. Peki, Barış Murat Yağcı - Her Şeye Rağmen şarkı sözleri nelerdir? Detaylar haberimizde.
Barış Murat Yağcı - Her Şeye Rağmen şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
BARIŞ MURAT YAĞCI - HER ŞEYE RAĞMEN ŞARKI SÖZLERİ
Sana mı soracağım ha ne yaşayacağımı
Tenimde neyi nasıl taşıyacağımı
Özgür ruhlar meydan okurlar
Bilirim hep kime kafa tutacağımı
Bitmiyor bitmez mücadele
Bizimki bilerek kadere müdahale
Başka herkesin hayat şarkısı
Bana Can Bonomo sana dale don dale
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Bu hayat sana verilen armağan
Çok var yaşayan o paketi açmadan
Demem o ki yani no pain no gain
Kim kazanır tabii korkup kaçmayan
Yavaş yavaş sessizce ince ince
Bulur hak yerini günü gelince
Kiminin yarası kiminin parası
Bitmiyo dahası bi' düşününce
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Her şeye rağmen devrilmediysem
Sebebi içimdeki dev hey gidi hey hey
Kalk sen ayağa haykır dünyaya
Geçmeyen acı var mı hiç son sözüm budur hakim bey
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Zafer hep inananlarındır değil mi
Yaşamak dediğin çalışmaya tâbi
Ben sana ırgat sen aristokrat
Yok ya haksız mıyım abi
Filler tepişir ezilir çimenler
Saymayı bilmeyen rekortmenler
Sabah altıda kalkıp işe gidiyor
Gerçek hayattaki o supermanler
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Halk adamı olacaksın Hulk
Kırılır bi' gün her bozulan çark
Tut elinden hayâlinin koş
Run Forrest run açılır fark
Ya yenileceksin ya yeneceksin
Pes etmek hiç yok deneyeceksin
Tek bi' şartla bak bu hayat yolunda
Kimseye boyun eğmeyeceksin
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
28 Nisan günü Youtube yüklenen 'Her Şeye Rağmen' şarkısı kısa sürede 1.3 milyoz izlenme ve 74 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz & Müzik : Murat GÜNEŞ
Aranjör : Ufuk KEVSER
Mix & Mastering : Buğra KUNT
Müzik prodüktörü : Sinan AKÇIL & Tolga DOĞRUER