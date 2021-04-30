Barış Murat Yağcı - Her Şeye Rağmen şarkı sözleri! Her Şeye Rağmen sözleri nelerdir?

Barış Murat Yağcı'nın yeni şarkısı 'Her Şeye Rağmen' 28 Nisan'da Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 1 milyon izlenmeyi ve 70 bin beğeniği geçen şarkının sözleri merak edildi. Peki, Barış Murat Yağcı - Her Şeye Rağmen şarkı sözleri nelerdir? Detaylar haberimizde.