Barış Murat Yağcı'dan şaşırtan hareket Soluğu Çeşme tatilinde alan Survivor yarışmacısından şaşırtan hareket! Barış Murat Yağcı denize tişörtle girdi!

Survivor'da şampiyonluğu kıl payı kaçıran oyuncu Barış Murat Yağcı, Çeşme tatilinde objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncu program sonrası büyük bir hayran kitlesi edinirken öte yandan soluğu tatilde alan Barış Murat Yağcı'nın denize tişörtle giriyor olması "Survivor psikolojisinden kurtulamadı" yorumlarına neden oldu





Kaynak: Snob Magazin