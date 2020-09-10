Barış Murat Yağcı, aşk yaşadığı konuşulan Nisa Bölükbaşı ile babasını tanıştırdı Survivor bittikten sonra aşk yaşadıkları konuşulan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, ilişkilerini bir üst boyuta taşıdı. Barış, önceki gün Nisa ile babasını tanıştırdı.

Survivor 2020'nin en dikkat çeken yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, özel hayatlarıyla gündemden düşmüyor. Barış ile aşk yaşadığı konuşulan Bölükbaşı, aileye de girdi.

BABASIYLA TANIŞTIRDI

Posta'da yer alan habere göre: Barış Murat Yağcı, Survivor'da birlikte yarıştığı Nisa Bölükbaşı ile kısa süre önce aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkileri hakkında net bir açıklama yapmayan ikili, önceki gün Çeşme'de görüntülendi. Barış, Nisa'yı babası Güven Yağcı'nın sahibi olduğu kumrucuya götürüp tanıştırdı. İki ünlü isim, yoldan geçen hayranlarıyla da fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.