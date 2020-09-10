Barış Murat Yağcı, aşk yaşadığı konuşulan Nisa Bölükbaşı ile babasını tanıştırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Barış Murat Yağcı, aşk yaşadığı konuşulan Nisa Bölükbaşı ile babasını tanıştırdı

Survivor bittikten sonra aşk yaşadıkları konuşulan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, ilişkilerini bir üst boyuta taşıdı. Barış, önceki gün Nisa ile babasını tanıştırdı.

10.09.2020 15:39 | Son Güncelleme: 10.09.2020 15:59

Survivor 2020'nin en dikkat çeken yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, özel hayatlarıyla gündemden düşmüyor. Barış ile aşk yaşadığı konuşulan Bölükbaşı, aileye de girdi.

BABASIYLA TANIŞTIRDI

Posta'da yer alan habere göre: Barış Murat Yağcı, Survivor'da birlikte yarıştığı Nisa Bölükbaşı ile kısa süre önce aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkileri hakkında net bir açıklama yapmayan ikili, önceki gün Çeşme'de görüntülendi. Barış, Nisa'yı babası Güven Yağcı'nın sahibi olduğu kumrucuya götürüp tanıştırdı. İki ünlü isim, yoldan geçen hayranlarıyla da fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Barış Murat Yağcı, aşk yaşadığı konuşulan Nisa Bölükbaşı ile babasını tanıştırdı
Barış Murat Yağcı, aşk yaşadığı konuşulan Nisa Bölükbaşı ile babasını tanıştırdı
Haber Yorumları (14)
SUMEYRA: Ağzından sevgilim dememiş ama olabilirde bune gıcık yazılar insanı aşıp kesmekte üstünüze yok.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
BABAAAA: hangi babasıyla tanıştırdı acaba.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
SEDAT: Hani kardeşin gibiydi Barış? Kendisini kız kardeşim gibi görüyorum diyordun ne oldu?
Cevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mansur Yavaş Muharrem İnce Mesut Barzani Mustafa Şentop Abdülhamit Gül
Magazin Deniz Seki Metin Özülkü Acun Ilıcalı Melisa Aslı Pamuk
Spor Jose Sosa Eddie Newton Josef De Souza Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Merve Mercan Otilia Bruma Sezgin Erdoğan Sadık Can Perinçe
Şu an buradasınız: Barış Murat Yağcı, aşk yaşadığı konuşulan Nisa Bölükbaşı ile babasını tanıştırdı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 17:12:10. #1.14#
title