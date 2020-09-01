Barış Atay saldırısında 3 kişi gözaltına alındı
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Barış Atay saldırısında 3 kişi gözaltına alındı

TÜRKİYE İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay'a Kadıköy'de yapılan saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

01.09.2020 21:30 | Son Güncelleme: 01.09.2020 22:09

TÜRKİYE İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay'a Kadıköy'de yapılan saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kadıköy'de TİP Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada olay yerinin çevresindeki işyeri kameralarını inceleyen polis ekiplerinin, saldırıyı gerçekleştiren 4 kişiyi tespit ettiği ve bu kişilerden 3'ünü gözaltına aldığı öğrenildi. Saldırganların yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.


Barış Atay saldırısında 3 kişi gözaltına alındı

Kaynak: DHA

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