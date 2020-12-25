Barış Arduç: Yeni rol psikopat değil
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Barış Arduç: Yeni rol psikopat değil

25.12.2020 06:52 | Son Güncelleme: 25.12.2020 06:56
Barış Arduç: Yeni rol psikopat değil

Menajeriyle iş toplantısı yaptıklarını belirten oyuncu, yeni projesi için fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Menajeriyle iş toplantısı yaptıklarını belirten oyuncu, yeni projesi için fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi. "Bu sefer farklı bir karakterde göreceksiniz beni. Önceki gibi psikopat bir rol değil" diyen Arduç, eşi Gupse Özay'la yılbaşı için plan yapıp yapmadıkları sorusuna da "Yasak olduğu için yılbaşı gecesi evde olacağız" yanıtını verdi.

Kaynak: Hürriyet

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