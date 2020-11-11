13 yıl önce hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

13 yıl önce hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor

11.11.2020 08:16 | Son Güncelleme: 11.11.2020 08:27

Katıldığı bir müzik yarışması sayesinde tanınan Barış Akarsu, genç yaşında geçirdiği talihsiz bir trafik kazası yüzünden aramızdan ayrılmıştı. Barış Akarsu'nun 28 yıllık yaşamı, beyazperdeye uyarlanıyor.

Kısa sürede kendini Türk Haklına sevdirmeyi başaran, eşsiz sesi ile Türk Rock sevenleri etkileyen sanatçının hayatının film olacağı çok kısa bir süre önce Instagram üzerinden açıklandı. Açıklamanın hemen ardından yüzlerce beğeni alan gönderide, en çok soru alan konulardan biri de Barış Akarsu filminin başrol oyuncusu kim olacağı yönünde oldu. Konu hakkında henüz açıklama yapılmazken, filmin vizyona gireceği tarih de henüz bilinmiyor.

BARIŞ AKARSU KİMDİR?

Barış Akarsu, 29 Haziran 1979'da dünyaya geldi. Küçük yaşlarda müziğe ilgi duymaya başladı. Türk rock müziği yapan şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Temmuz 2004'te Akademi Türkiye yarışmasına katılarak büyük ün kazandı. Üç yıl içinde iki stüdyo albümü çıkardı ve aynı zamanda Star TV'de yayınlanan Yalancı Yarim dizisinde oynadı.

Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor

NEDEN ÖLDÜ?

29 Haziran 2007'de, çocuklara yönelik bir yardım konserinden dönüş yolunda bir araba kazasında ağır şekilde yaralandı. Yoğun bakım ünitesinde beş gün geçirdikten sonra 4 Temmuz 2007'de 28 yaşında kazadan kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle öldü.

Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor
Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor
13 yıl önce hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları (11)
EVSA: DÖRT GÖZLE BEKLİCEMMMMMM
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HAKAN ARSLAN: Bazı yorumcular ölmüş bir kula ''ışıklar içinde uyu'' yorumu yapıyor. ölüm uyku olsaydı mezar taşına'' Allah rahmet eylesin veya Ruhuna Fatiha '' yerine ''tatlı rüyalar '' yazılırdı. Müslüman için ölüm uyku değildir, ebedi hayat için yeniden diriliştir.
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
ALAYLI: Işıklar içinde uyu Barış Akarsu.
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Ömer Çelik İlham Aliyev Kamala Harris Ahmet Davutoğlu
Magazin Timur Acar Yıldız Tilbe Kıvanç Tatlıtuğ Kenan İmirzalıoğlu
Spor Okan Buruk Fatih Terim Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Malcolm Thomas
Daha Fazla 10 Kasım Galatasaray Dağlık Karabağ Berat Albayrak
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 13 yıl önce hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 09:42:02. #1.15#
title