BARINAKTAKİ 72 AYININ DA İSMİ VAR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BARINAKTAKİ 72 AYININ DA İSMİ VAR

BARINAKTAKİ 72 AYININ DA İSMİ VAR
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki 72 ayının da ismi bulunuyor.

BURSA'da Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki 72 ayının da ismi bulunuyor. Ayılara genellikle, hareketleri, renkleri ve fiziklerine bakılarak isim verildiğini söyleyen Barınak Şefi Azizcan Sezer, 'Umut ismini, gözleri silahla yaralanıp, kör olmasına rağmen hayata tutunan ayımıza verdik. Bacaklarından birini kaybeden ayımıza, 'Cesur' ismini koyduk dedi.

Karacabey'de 1994 yılında kurulan, günümüzde bakıma muhtaç ayıların doğal ortamlarında yaşadığı Ovakorusu Ayı Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, toplam 72 ayı bulunuyor. Yetkililer, barınağa getirilen ayılara, hareketleri, renkleri ve fiziklerine bakılarak isim veriyor. Ayılara, 'Brütüs, Hüsçük, Derya, Nazo, Umut, Cesur, Atılgan, Bitirim, Kocabaş, Mülayim, Depdep, Sindy, Arım, Balım, Gece ve Boncuk' gibi isimler verdiklerini söyleyen Ovakorusu Ayı Barınağı Şefi Azizcan Sezer, 'Umut ismini, gözleri silahla yaralanıp, kör olmasına rağmen hayata tutunan ayımıza verdik. Bacaklarından birini kaybeden ayımıza, 'Cesur' ismini koyduk. Diğerlerinde de bu şekilde ad verdik dedi.

'MİZAÇLARI İSİMLERİ KOYMAMIZDA ÖNEMLİ BİR FAKTÖR'

Barınakta 72 ayının bulunduğunu belirten Azizcan Sezer, Bunların 62'si yetişkin, 6 tanesi yavru. Barınağımızda bulunan tüm bozayıların ismi bulunuyor. Buraya bozayılar yavruyken geldiklerinde, davranışlarına göre, karakterlerine ve görünüşlerine göre bakıcılarımız tarafından isim koyuluyor. Yaklaşık 5 yıl önce merkezimize ateşli silah yaralanmasına bağlı olarak bir bozayı getirildi. Yaptığımız kontrollerde görme yetisinin kaybolduğunu ve yüzünün belli yerlerinde felç şekillendiğini tespit ettik. Tedavisini yaptık, görmese de hayata tutundu. Biz de onun yaşama azmine karşılık 'Umut' ismini verdik. O günden beri merkezimizde bulunuyor. Ona özel bakım uyguluyoruz. Yine Artvin'de insanlar tarafından kurulan bir kapanda ayağı parçalandığı için operasyon ile ayağı ampute edilen ayı merkezimize nakledildi. İlk geldiği zaman biraz uyum problemi yaşadı. Sonrasında bakım sürecinde ortama alıştı. Çok atılgan ve hareketliydi. Biz de o yüzden ismini 'Cesur' koyduk. Adlarını koymamızda mizaçları önemli bir faktör oluyor. İsimlerinden en öne çıkanları Nazo, Bitirim, Atılgan, Memo, Derya, Berivan, Mülayim, Sindi, Depdep, Gece. Bunlar bizim ayılara koyduğumuz isimlerden bazıları diye konuştu.

BARINAKTAKİ 72 AYININ DA İSMİ VAR
BARINAKTAKİ 72 AYININ DA İSMİ VAR
BARINAKTAKİ 72 AYININ DA İSMİ VAR
BARINAKTAKİ 72 AYININ DA İSMİ VAR
BARINAKTAKİ 72 AYININ DA İSMİ VAR
BARINAKTAKİ 72 AYININ DA İSMİ VAR
BARINAKTAKİ 72 AYININ DA İSMİ VAR
BARINAKTAKİ 72 AYININ DA İSMİ VAR
BARINAKTAKİ 72 AYININ DA İSMİ VAR
BARINAKTAKİ 72 AYININ DA İSMİ VAR
BARINAKTAKİ 72 AYININ DA İSMİ VAR
BARINAKTAKİ 72 AYININ DA İSMİ VAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aykut Erdoğdu Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Ebru Yaşar Seda Sayan Serdar Ortaç
Spor Salih Uçan Fatih Terim Gökhan Töre Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: BARINAKTAKİ 72 AYININ DA İSMİ VAR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 10:26:40. #1.14#

title