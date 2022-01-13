Barbaroslar yeni bölüm var mı, yok mu? 13 Ocak TRT 1 yayın akışı ile Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı neden yok ve yeni bölüm ne zaman?

Barbaroslar yeni bölüm var mı, yok mu? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer almakta. TRT 1'in ilgiyle takip edilen tarihi dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nın yeni bölümü ile ilgili araştırmalar söz konusu. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm ne zaman, bu akşam yok mu?

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yayın akışında yer aldı. Ancak dizinin yeni bölüm detayı yayın akışında gözükmüyor.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

TRT1'in kısa sürede büyük ilgi gören dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı, bu akşam yayın akışında görünmeyince gündem oldu. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümü 20 Ocak 2022 tarihinde izleyicilerle buluşacak.

TRT1 YAYIN AKIŞI

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

23:25 Teşkilat

02:15 Gizemli Tarih "Derinkuyu"

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