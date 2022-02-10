Barbaroslar Isabel'in kardeşi Martin kim? Alperen Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Martin gerçek adı nedir?

Barbaroslar Isabel'in kardeşi Martin kim sorusunun yanıtı merak ediliyor. Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı herkes tarafından izlenen bir dönem dizisidir. Diziyle ilgili birçok şey merak edilmektedir. Alperen Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Martin gerçek adı nedir?

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI ISABEL'İN KARDEŞİ MARTIN KİMDİR?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde İsabel'in kardeşi olan Martin'i canlandıran isim Alperen Şahin'dir.

ALPEREN ŞAHİN KİMDİR?

Alperen Şahin bir dönem profesyonel olarak modellik yapmıştır. Sporla arası iyi olan Şahin, bir dönem yurtdışında yaşamış ve yeniden Türkiye'ye dönmüştür.

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