Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm ne zaman? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 20. bölüm bugün var mı? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 20. bölüm fr

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BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hristiyan Birliği temsilcilerini öldürmek suçuyla İskenderiye'ye girmesi yasaklanan Oruç Reis, düşmanla bir olup Alem-i İslam'a ihanet eden Karabay'ı asmıştı. İlyas ve leventler ise Pietro'ya gönderilmek üzere yola çıkarılan Hüma ile Esma'yı son anda kurtarmayı başarmışlardı. Yurtsuz kalan Oruç Reis ve ailesi şimdi ne yapacaktır? Oruç Reis, Karabay'ı öldürmenin cezasını nasıl ödeyecektir? Karabay'ın cesediyle karşı karşıya kalan Firuze intikamını nasıl alacaktır?

Kardeşi Martin'in Şahbaz tarafından gizli mahzenlerde tutulduğunu öğrenen Isabel, Oruç ile birlikte kardeşini kurtarmak için harekete geçmişti. Oruç ve Isabel, Martin'i kurtarabilecek midir? Onlara engel olmak isteyen Şahbaz ne yapacaktır?

Pietro tarafından şuuru zehirlenerek ailesini katledenin Hızır olduğuna inandırılan Meryem, kendisini kurtarmaya gelen Hızır'ı hançerlemişti. Hızır kaledeki bu ölüm kıskacından kurtulabilecek midir? Meryem zehirden kurtulup kaleden çıkmayı başaracak mıdır?

Piri Reis kale zindanlarında Amiral Salvator tarafından işkenceye alınan Osmanlı casuslarını kurtarabilecek midir? Pietro, adım adım Kalimnos fethine hazırlanan Oruç ve Hızır Reis'i engellemek için neler yapacaktır?

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