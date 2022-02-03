Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm ne zaman? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 18. bölüm bugün var mı? Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 18. bölüm fr

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BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Midilli kuşatmasının kaldırılması için mücadele eden Oruç Reis, Konrad'a Pietro'yu getirmesi karşılığında Leonardo Barbarigo'yu serbest bırakacağını söylemişti. Fakat yakalanmaktan son anda kurtulan Pietro, Oruç ve leventlerine saldırarak hepsini kılıçtan geçirmişti. Yakılan cesetler arasında Baba Oruç'u bulamayan ve derin bir acıyla sarsılan İlyas şimdi ne yapacaktır? Oruç'u ölü yahut diri bulmayı başarabilecekler midir? Oruç'un yokluğunda düşmanları ailesine nasıl zararlar verecektir?

Hızır ile Piri Reis, Karabay'ın Hristiyan birliği temsilcileriyle toplandığı gemiyi basarak Karabay'a konaktaki kuşatmayı kaldırmasını, aksi halde temsilcileri öldüreceklerini söylemişlerdi. İskenderiye'de işlenecek bu cinayetle başının büyük belaya gireceğini bilen Karabay şimdi ne yapacaktır? Oruç ile yollarını ayıran Isabel, onun ölüm haberini aldığında ne yapacaktır? Oruç'a saldıranın Şahbaz olduğunu öğrenecek midir? Şahbaz düşmanı Oruç'un yokluğundan nasıl faydalanacaktır?

Meryem'in tutsak olduğu konaktan çıktığını gören Hızır onu takip etmesi için Niko'yu görevlendirmişti. Ormanda ağabeyi Pietro'yla görüşmeyi bekleyen Meryem Niko'ya yakalanacak mıdır? Meryem'e karşı şüpheleri artan Hızır, onun Pietro'nun kardeşi olduğunu öğrenecek midir? Pietro kardeşi Meryem'i Kalimnos'a götürebilecek midir?

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