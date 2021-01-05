Barajlarında su miktarı kritik seviyelerde
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Barajlarında su miktarı kritik seviyelerde

05.01.2021 16:31 | Son Güncelleme: 05.01.2021 16:36

Ömerli Barajı'ndaki su seviyesinin drone ile görüntülenmesi İSTANBUL - Kış aylarına karşın beklenen yağışı alamayan İstanbul'un su kaynağı olan barajlardaki su seviyesi ortalaması, yüzde 19,79 ile son 15 yılın en düşük düzeyinde bulunuyor.

Ömerli Barajı'ndaki su seviyesinin drone ile görüntülenmesi İSTANBUL - Kış aylarına karşın beklenen yağışı alamayan İstanbul'un su kaynağı olan barajlardaki su seviyesi ortalaması, yüzde 19,79 ile son 15 yılın en düşük düzeyinde bulunuyor. İstanbul'un önemli su kaynaklarından Ömerli Barajı'nda su seviyesinin belirgin ölçüde düştüğü görülüyor.

Barajlarında su miktarı kritik seviyelerde
Barajlarında su miktarı kritik seviyelerde
Barajlarında su miktarı kritik seviyelerde
Barajlarında su miktarı kritik seviyelerde

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Enes Yıldırım

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