Barajlarında su miktarı kritik seviyelerde

Ömerli Barajı'ndaki su seviyesinin drone ile görüntülenmesi İSTANBUL - Kış aylarına karşın beklenen yağışı alamayan İstanbul'un su kaynağı olan barajlardaki su seviyesi ortalaması, yüzde 19,79 ile son 15 yılın en düşük düzeyinde bulunuyor.