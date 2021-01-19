Baraj Zahra kim? İman Casablanca kimdir, kaç yaşında nereli? İman Casablanca instagramı
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Baraj Zahra kim? İman Casablanca kimdir, kaç yaşında nereli? İman Casablanca instagramı

19.01.2021 22:10 | Son Güncelleme: 19.01.2021 22:14
Baraj Zahra kim? İman Casablanca kimdir, kaç yaşında nereli? İman Casablanca instagramı

Fox TV'nin en beğenilen dizilerinden olan Baraj dizisinde Zahra karakteri merak ediliyor. Peki Baraj Zahra kim? İman Casablanca kimdir, kaç yaşında nereli? İman Casablanca instagramı ve hakkında bilgiler nelerdir?

Faslı Arap model Baraj dizisinin kadrosunda dikkatleri üzerine çekti. Baraj'ın güzel ve alımlı karakteri Zahra'yı canlandıran kimdir? İşte Baraj dizisinde kendine hayran bırakan İman Casablanca hakkında bilgiler!

BARAJ ZAHRA KİMDİR?

Baraj inşaatında çalışan aşçı Halil'in karısıdır. 20-25 yaşları arasında genç, güzel ve alımlı bir kadındır. Flörtleşmeyi sever. Barajdaki tüm erkeklerin göz hapsindedir. Bu durumu kocası Halil de fark etmekte ama Zahra kocasını parmağında oynatmaktadır. Evliliği formalite evliliğidir. Kocası Halil'e karşı bir aşk, bağlılık hissetmemektedir. Barajdan kurtulma hayalleri kurmaktadır. Bu hayallerine ulaşmak için ilk gördüğü anda beğendiği Tarık'ı kullanmak ister. Zamanla Tarık'a saplantılı bir aşk hissetmeye başlayacak ve Tarık, Nehir aşkı için ciddi bir tehlike oluşturacaktır.

İMAN CASABLANCA KİMDİR?

Faslı Arap model ve dizi film oyuncusu. 1.75 cm boyundadır. 1999, Fas doğumlu. Babası komiser ve annesi ise Fransızca öğretmenidir. 6 kardeşli bir ailede büyüdü. Fas'ta matematik mühendisliği okuyan Casablanca, Arapça, Fransızca, Türkçe ve Farsça olmak üzere toplam dört dil biliyor.

Best Model of the World 2018 birincisi olan Iman Casablanca Dört dil bilen uluslararası bir oyuncudur. Matematik mühendisi olan Iman Casablanca iyi Türkçe'si ile dikkat çekmektedir. Iman Casablanca 2018'de Türk Hava Yollarında Kabin Memuru olarak çalışmıştır.

2019 yılında Uykusuzular Kulübü dizisi oyuncu kadrosunda yer aldı. 2020 yılında rol aldığı Baraj dizisinde Ümran karakterini canlandırdı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

Rol Aldığı Diziler:

Yasak Elma (2019-2020)

Baraj (Ümran, 2020)

Uykusuzular Kulübü (2019)

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