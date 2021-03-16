Baraj ne zaman? Baraj saat kaçta, hangi kanalda? Baraj 31. bölüm fragmanı izle!

FOX ekranlarında yayınlanan Baraj ne zaman? Baraj saat kaçta, hangi kanalda? Baraj 31. bölüm fragmanı izle! Baraj 30. bölüm full izle! Baraj son bölüm kesintisiz izle!

FOX ekranlarında yayınlanan Baraj ne zaman? Baraj saat kaçta, hangi kanalda? Baraj 31. bölüm fragmanı izle! Baraj 30. bölüm full izle! Baraj son bölüm kesintisiz izle!

BARAJ NE ZAMAN?

Baraj dizisi her hafta salı günü ekranlara gelmektedir. Farklı hikayesiyle dikkatleri çeken Baraj dizisi her hafta salı günü FOX TV'de yayımlanıyor. 31. yeni bölümüyle yine salı 16 Mart Salı günü saat 20.00'de ekranda olacak.

BARAJ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar, annesinin ölümünden sonra Nehir'i Nazım'dan uzaklaştırsa da Nehir, Tarık'ı kullanarak Nazım'ı kıskandırmayı ve Nazım'ın ona gelmesini planlar.

Barajdan eski bir yüzün hayatlarına aniden girmesi ise herkesi altüst edecektir...

BARAJ 31. BÖLÜM FRAGMANI İZLE