Son dakika haberleri! MALATYA Baraj gölünde alabora olan teknedeki kayıp kişinin cesedi bulundu
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Son dakika haberleri! MALATYA Baraj gölünde alabora olan teknedeki kayıp kişinin cesedi bulundu

08.03.2021 11:20 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:40

Son dakika haberine göre Baraj gölünde alabora olan teknedeki kayıp kişinin cesedi bulunduMALATYA'da dün, baraj gölünde teknenin alabora olması sonucu kaybolan Ercan Kala'nın (36) cansız bedenine ulaşıldı.

Baraj gölünde alabora olan teknedeki kayıp kişinin cesedi bulundu

MALATYA'da dün, baraj gölünde teknenin alabora olması sonucu kaybolan Ercan Kala'nın (36) cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, dün gece yarısı, Dilek Mahallesi Küllümağara mevkiinde meydana geldi. Ercan Kala ile arkadaşı Niyazi Güldaş (48), balık tutmak için tekneyle Karakaya Barajı'na açıldı. Ancak bir süre sonra tekne alabora oldu. Güldaş, kendi imkanlarıyla kurtulurken, Ercan Kala ise kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma dalgıçları, arama çalışması yaptı, ancak sonuç alınamadı.

Su sıcaklığının aşırı düşük olması nedeniyle ara verilen çalışmalar, sabah yeniden başladı. Dalgıçlar, kıyıya 100 metre uzaklıkta, 6 metre derinlikte Ercan Kala'nın cansız bedenine ulaştı. Kıyıya çıkarılan Ercan Kala'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Son dakika haberleri! MALATYA Baraj gölünde alabora olan teknedeki kayıp kişinin cesedi bulundu
Son dakika haberleri! MALATYA Baraj gölünde alabora olan teknedeki kayıp kişinin cesedi bulundu
Son dakika haberleri! MALATYA Baraj gölünde alabora olan teknedeki kayıp kişinin cesedi bulundu
Son dakika haberleri! MALATYA Baraj gölünde alabora olan teknedeki kayıp kişinin cesedi bulundu
Son dakika haberleri! MALATYA Baraj gölünde alabora olan teknedeki kayıp kişinin cesedi bulundu
Son dakika haberleri! MALATYA Baraj gölünde alabora olan teknedeki kayıp kişinin cesedi bulundu
Son dakika haberleri! MALATYA Baraj gölünde alabora olan teknedeki kayıp kişinin cesedi bulundu
Son dakika haberleri! MALATYA Baraj gölünde alabora olan teknedeki kayıp kişinin cesedi bulundu
Son dakika haberleri! MALATYA Baraj gölünde alabora olan teknedeki kayıp kişinin cesedi bulundu
Son dakika haberleri! MALATYA Baraj gölünde alabora olan teknedeki kayıp kişinin cesedi bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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