Baraj göletine düşen operatörün cesedi bulundu
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Baraj göletine düşen operatörün cesedi bulundu

Baraj göletine düşen operatörün cesedi bulundu Muş'ta Alparslan-2 Barajı gövdesinde inşaat çalışması yaptığı sırada iş makinesiyle suya düşen operatörün cansız bedenine ulaşıldı.

26.05.2020 12:07 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:13

Baraj göletine düşen operatörün cesedi bulundu

MUŞ - Muş'ta Alparslan-2 Barajı gövdesinde inşaat çalışması yaptığı sırada iş makinesiyle suya düşen operatörün cansız bedenine ulaşıldı.

Muş'ta 3 gün önce baraj göletine düşen operatör Ömer Demir (45), kaybolmuştu. Operatör Demir'i arama kurtarma çalışmaları üçüncü gününde sonuç verdi. Muş AFAD ve Bitlis ile Van'dan gelen 10 kişilik polis dalgıçlar tarafından yeri tespit edilen Ömer Demir, zorlu arama kurtarma çalışmasının ardından bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı.

Baraj alanındaki Ömer Demir'in ailesi ise cesedin çıkarılmasıyla yasa boğuldu.

Ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsisi yapılmak üzere Diyarbakır'a gönderilecek.

Baraj göletine düşen operatörün cesedi bulundu

Kaynak: İHA

Manşet

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