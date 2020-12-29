Baraj dizisi son bölüm izle! Baraj oyuncuları! Hekimoğlu hangi gün, hangi kanalda?
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Baraj dizisi son bölüm izle! Baraj oyuncuları! Hekimoğlu hangi gün, hangi kanalda?

29.12.2020 16:01 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:05
Baraj dizisi son bölüm izle! Baraj oyuncuları! Hekimoğlu hangi gün, hangi kanalda?

Med Yapım ve No:9 Productions imzalı, ilk bölümü 17 Mart 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini ve senaryosunu Hasan Tolga Pusat'ın üstlendiği Türk yapımı dram dizisidir. 1977 yapımı Baraj filminin dizi versiyonu olan Baraj dizisi son bölüm izle! Baraj oyuncuları! Hekimoğlu hangi gün, hangi kanalda?

20. bölümü ile ekrana gelecek olan dizi, oyuncu kadrosu ve hikayesi ile beğeni topluyor. Bara dizisi son bölüm izle! Baraj oyuncuları! Hekimoğlu hangi gün,hangi kanalda?

BARAJ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Farklı hikayesiyle dikkatleri çeken Baraj dizisi her hafta salı günü FOX TV'de yayımlanıyor. 16. yeni bölümüyle yine salı 1 Aralık Salı günü saat 20.00'de ekranda olacak.

BARAJ DİZİSİ OYUNCULARI

Oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan Baraj dizisinin oyuncuları arasında; Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Sumru Yavrucuk, İman Casablanca, Sait Genay, Tuna Orhan, Rana Cabbar yer alıyor.

BARAJ DİZİSİ İZLE!

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 16:09:50. #1.14#
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