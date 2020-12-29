Baraj dizisi son bölüm izle! Baraj oyuncuları! Hekimoğlu hangi gün, hangi kanalda?

Med Yapım ve No:9 Productions imzalı, ilk bölümü 17 Mart 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini ve senaryosunu Hasan Tolga Pusat'ın üstlendiği Türk yapımı dram dizisidir. 1977 yapımı Baraj filminin dizi versiyonu olan Baraj dizisi son bölüm izle! Baraj oyuncuları! Hekimoğlu hangi gün, hangi kanalda?