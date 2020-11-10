Baraj dizisi hangi gün, saat kaçta? Baraj son bölümde neler oldu? Baraj dizisi izle!
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Baraj dizisi hangi gün, saat kaçta? Baraj son bölümde neler oldu? Baraj dizisi izle!

10.11.2020 16:44 | Son Güncelleme: 10.11.2020 16:47
Baraj dizisi hangi gün, saat kaçta? Baraj son bölümde neler oldu? Baraj dizisi izle!

1977 yapımı Baraj filminin dizi versiyonu olan dizi Baraj dizisi hangi gün, saat kaçta? Baraj son bölümde neler oldu? Baraj dizisi izle!

Med Yapım ve No:9 Productions imzalı, ilk bölümü 17 Mart 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini ve senaryosunu Hasan Tolga Pusat'ın üstlendiği Türk yapımı dram dizisidir. 1977 yapımı Baraj filminin dizi versiyonudur. Peki, Baraj dizisi hangi gün, saat kaçta? Baraj son bölümde neler oldu? Baraj dizisi izle!

BARAJ DİZİSİ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

FOX ekranlarının sevilen dizisi Salı günleri saat 20:00'da ekranlarda yer almaktadır. Peki, Baraj dizisi son bölümde neler oldu?

BARAJ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halil'in ölümü, Tarık ve Zahra'ya tahmin edemedikleri kadar büyük bir dert olmuştur. Halil'in yokluğunu idare etmeye çalışsalar bile Halil'i gömdükleri yerin şantiyeye dönüşmek üzere olması özellikle Tarık'a çok zor anlar yaşatacaktır.

Nehir'i bir kez daha kaybetmek istemeyen Nazım, ona evlenme teklif etmiştir. Fakat Ayşe'nin Nazım'ın kızı olma ihtimali Nehir'in kafasını karıştırmıştır. Nehir, Nazım'ı suçlayamasa da içinde olduğu durumdan rahatsızdır. Nehir, Nazım, Zerrin, Nermin ve Ayşe'nin aynı çatı altında olması zaten büyük gerginlikler yaratırken, Tarık'ın onca derdi içinde hala Nehir'in peşinde olması gerginliği arttıracaktır.

BARAJ İZLE!

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