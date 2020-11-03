Baraj dizisi 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj dizisi bitiyor mu? Baraj dizisi son bölümde neler oldu?

FOX ekranlarında yayınlanan Baraj dizisi yeni bölümü ile merak uyandırmaya devam ediyor. Peki, Baraj dizisi 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj dizisi bitiyor mu? Baraj dizisi son bölümde neler oldu? Baraj dizisi hangi gün, saat kaçta?

Med Yapım ve No:9 Productions imzalı, ilk bölümü 17 Mart 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini ve senaryosunu Hasan Tolga Pusat'ın üstlendiği Türk yapımı dram dizisidir. 1977 yapımı Baraj filminin dizi versiyonu olan dizi Baraj Baraj dizisi 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baraj dizisi bitiyor mu? Baraj dizisi son bölümde neler oldu?

BARAJ DİZİSİ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

FOX TV ekranlarında yayınlanan Baraj dizisi Salı akşamları saat 20:00'da izleyici ile buluşuyor.

BARAJ DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazım'ın kanlar içindeki Nehir ile nişana gelmesi herkesi şok etmiştir. Nehir'i o halde gören Tarık, her şeyi unutup Nehir'i kurtarmak için elinden geleni yapar. Nehir'e bir şey olmasını istemeyen Nazım ise, Nehir için Tarık'ın yardımını kabul etmek zorunda kalır.

BARAJ DİZİSİ BİTİYOR MU?

Oyuncu kadrosu ve hikayesi ile sevilen dizi Baraj bitiyor mu? Yapımcıdan herhangi bir açıklama yapılmayan dizinin akıbeti belli değil.

BARAJ 12. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!