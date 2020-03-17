Baraj dizi konusu nedir? Baraj dizisi oyuncuları kimler? Baraj dizisi hangi kanalda? Baraj dizisi tanıtım fragmanı izle! Baraj dizisi hikayesi nedir? Fox TV'de yeni yayına girecek Baraj dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve ilk bölüm tanıtım fragmanı merak edenler için haberimizde.

Fox TV bahar dönemine yeni dizisi Baraj ile giriyor. Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın oynadığı meşhur Baraj filminden esinlenerek çekilen dizi yakın zamanda izleyicisi ile buluşacak. Baraj dizisi konusu ve oyuncuları hakkında merak edilenleri sizler için kaleme aldık.

BARAJ DİZİSİ KONU NEDİR?

1977 yapımlı, başrollerinde Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın oynadığı "Baraj" isimli filmin dizi uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak olan yapımda Nazım'ın (Feyyaz Duman), internette bir arkadaşlık sitesinde Nehir'le (Biran Damla Yılmaz) tanışma hikayesi konu alınıyor. Birbirlerini hiç görmemiş olma durumu, Nehir'in fotoğrafını göndermesiyle değişir. Nehir'in çok güzel ve kendinden genç olduğunu düşünen Nazım yüzündeki yara yüzünden kendi fotoğrafını göndermeye çekinir ve Nehir'in ısrarı ve onu kaybetme korkusundan dolayı Nazım, baraj inşaatına İstanbul'un renkli hayatından sürgün gönderilmiş, yakışıklı ve çapkın bir genç olan Tarık'ın (Burak Yörük) fotoğrafını gönderir. Nehir'in fotoğraftaki Tarık'ı beğenmesi ve sürpriz bir şekilde baraja gelmesi işleri karıştıracaktır...

BARAJ DİZİSİ OYUNCULARI

NAZIM (FEYYAZ DUMAN)

NEHİR (BİRAN DAMLA YILMAZ)

TARIK (BURAK YÖRÜK)

ZERRİN (SUMRU YUVRUCUK)

BARAJ DİZİSİ KÜNYESİ

TÜR

DRAM

YAPIM ŞİRKETİ

MEDYAPIM & N0:9 PRODUCTIONS

YAPIMCI

FATİH AKSOY & YAĞMUR ÜNAL

YÖNETMEN

HASAN TOLGA PULAT

SENARİST

HASAN TOLGA PULAT

GENEL KOORDİNATÖR

DİRENÇ AKSOY

UYGULAYICI YAPIMCI

SELİM ELTAŞ