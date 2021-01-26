Baraj 23. son bölümde neler oldu? Fox TV Baraj 24. yeni bölüm canlı izle! FOX TV Baraj yeni bölüm fragmanı izle!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Baraj 23. son bölümde neler oldu? Fox TV Baraj 24. yeni bölüm canlı izle! FOX TV Baraj yeni bölüm fragmanı izle!

26.01.2021 09:02 | Son Güncelleme: 26.01.2021 09:07
Baraj 23. son bölümde neler oldu? Fox TV Baraj 24. yeni bölüm canlı izle! FOX TV Baraj yeni bölüm fragmanı izle!

Salı günleri FOX TV'nin sevilen dizisi Baraj, bugün yeni bölümüyle ekranlara geliyor! Baraj izleyicileri Baraj son bölümün ardından Baraj 23. bölümde neler oldu? İşte detayları ve FOX TV Baraj yeni bölüm fragmanı izle!

26 Ocak Salı akşamı Fox TV ekranlarında Baraj dizisi 24. son bölümüyle ekranlara gelecek! Geçen hafta diziyi izleyenler Baraj 23. son bölümde neler oldu? Peki, Baraj 22. son bölümde neler oldu? Baraj, Med Yapım ve No:9 Productions imzalı, ilk bölümü 17 Mart 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini ve senaryosunu Hasan Tolga Pusat'ın üstlendiği Türk yapımı dram dizisidir. 1977 yapımı Baraj filminin dizi versiyonudur. İşte Baraj yeni bölüm hakkındaki detaylar!

BARAJ 23. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nehir, Nazım'dan intikam almak için Tarık'a evlenme teklif etmiştir. Fakat intikamı bununla kalmayacak, ona ihanet eden herkesten hem mutluluklarını hem de ellerinde kalan her şeyi almak için uğraşacaktır.

BARAJ 23. SON BÖLÜM İZLE!

BARAJ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? BARAJ 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

Baraj yeni bölüm 26 Ocak Salı akşamı 20:00'da FOX TV ekranlarında. İşte, Baraj 24. yeni bölüm fragmanı!

BARAJ 24. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI!

BARAJ 24. YENİ BÖLÜM 1. FRAGMANI!

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Engin Altay Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemre Kemer Özcan Deniz Seren Serengil Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Ersun Yanal Gökhan Gönül Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hisarcık Mesut Özil Başakşehir Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Baraj 23. son bölümde neler oldu? Fox TV Baraj 24. yeni bölüm canlı izle! FOX TV Baraj yeni bölüm fragmanı izle! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 09:10:07. #1.14#
title