Baraj 23. son bölümde neler oldu? Fox TV Baraj 24. yeni bölüm canlı izle! FOX TV Baraj yeni bölüm fragmanı izle!

Salı günleri FOX TV'nin sevilen dizisi Baraj, bugün yeni bölümüyle ekranlara geliyor! Baraj izleyicileri Baraj son bölümün ardından Baraj 23. bölümde neler oldu? İşte detayları ve FOX TV Baraj yeni bölüm fragmanı izle!

26 Ocak Salı akşamı Fox TV ekranlarında Baraj dizisi 24. son bölümüyle ekranlara gelecek! Geçen hafta diziyi izleyenler Baraj 23. son bölümde neler oldu? Peki, Baraj 22. son bölümde neler oldu? Baraj, Med Yapım ve No:9 Productions imzalı, ilk bölümü 17 Mart 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini ve senaryosunu Hasan Tolga Pusat'ın üstlendiği Türk yapımı dram dizisidir. 1977 yapımı Baraj filminin dizi versiyonudur. İşte Baraj yeni bölüm hakkındaki detaylar!

BARAJ 23. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nehir, Nazım'dan intikam almak için Tarık'a evlenme teklif etmiştir. Fakat intikamı bununla kalmayacak, ona ihanet eden herkesten hem mutluluklarını hem de ellerinde kalan her şeyi almak için uğraşacaktır.

BARAJ 23. SON BÖLÜM İZLE!

BARAJ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? BARAJ 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

Baraj yeni bölüm 26 Ocak Salı akşamı 20:00'da FOX TV ekranlarında. İşte, Baraj 24. yeni bölüm fragmanı!

BARAJ 24. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI!

BARAJ 24. YENİ BÖLÜM 1. FRAGMANI!