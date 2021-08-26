Banu Taşkın kimdir? Dermatalog Banu Taşkın kaç yaşında, nereli? Banu Taşkın biyografisi!

Çağla İle Yeni Bir Gün programına katılan Banu Taşkın sivilceler, akneler ve birçok konuda açıklamalarda bulundu. Hayatı merak edilen Banu Taşkın kimdir? Dermatalog Banu Taşkın kaç yaşında, nereli? Banu Taşkın mesleği nedir? Banu Taşkın hayatı ve biyografisi nedir?

2009 yılında Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı oldu ve bu süre içerisinde Dermatolojik Cerrahi, Dermato-Kozmetoloji, Dermatolojik Allerji, Dermoskopi ve Fototerapi bölümlerinde çalışmalarda bulunmuştur. Peki, Çağla İle Yeni Bir Gün programına katılan Banu Taşkın sivilceler, akneler ve birçok konuda açıklamalarda bulundu. Hayatı merak edilen Banu Taşkın kimdir? Dermatalog Banu Taşkın kaç yaşında, nereli? Banu Taşkın mesleği nedir? Banu Taşkın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

BANU TAŞKIN KİMDİR?

2002 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Dr. Banu Taşkın, aynı üniversitede Dermatoloji Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

2009 yılında Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı oldu ve bu süre içerisinde Dermatolojik Cerrahi, Dermato-Kozmetoloji, Dermatolojik Allerji, Dermoskopi ve Fototerapi bölümlerinde çalışmalarda bulundu. Uzmanlık tezinde 'Oral Liken Planus Tanılı Hastalarda Displazik ve Malign Değişikliklerin Saptanması Amacıyla, Biyopsi Örneğinde Toluidin Mavisi Uygulama Yönteminin Etkinliği' üzerine çalışan Dr. Banu Taşkın beş yıl boyunca KBB Anabilim Dalı, Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalı ve Ağız, Diş-Çene Cerrahisi Anabilim Dallarınca düzenlenen 'Oral Mukoza Hastalıkları Konseyi'nde görev aldı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

2013-2017 yılları arasında İstanbul Bilim Üniversitesi'nde Yard. Doç. Dr olarak atandı ve bölüm başkanı olarak eğitim-öğretim faaliyetlerine devam ederken Group Florence Nightingale Hastaneleri bünyesinde hasta kabul etti. Dr. Banu Taşkın 2018 Ocak ayından itibaren VKV Amerikan Hastanesi ve Koç Üniversitesi Hastanesinde Genel Dermatoloji, Dermatolojide Estetik ve Kozmetik uygulamalar, Dermatolojik Cerrahi, , Dermatolojide Lazer Uygulamaları, Dermatolojik Allerji, Dermatoskopi konularında Ulusal ve Uluslararası eğitimler ve toplantılarla güncel gelişmeleri takip etmekte ve çalışmalarda bulunmaktadır.