Banu Küçükpolat kimdir? Op. Dr. Banu Küçükpolat kaç yaşında, nereli? Banu Küçükpolat biyografisi!

Bahçelievler Devlet Hastanesinde 2 yıl uzman doktor olarak görev yaptı. Hekimliğe Bahçeşehir'de açmış olduğum muayenehanemde devam etmekte olan Banu Küçükpolat kimdir? Op. Dr. Banu Küçükpolat kaç yaşında, nereli? Banu Küçükpolat mesleği nedir? Banu Küçükpolat hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

OP. DR. BANU KÜÇÜKPOLAT KİMDİR ?

1979 yılında İstanbul'da doğmuştur. İlkokulu bitirdikten sonra ortaokul ve liseyi Bakırköy Yahya Kemal Beyatlı Lisesi'nde bitirmiştir.1998 yılında Yeditepe Tıp Fakültesi İngilizce bölümüne başlayıp 7 yıllık Tıp eğitimini 2004 yılında tamamlamıştır. 2005 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde Anesteziyoloji ve Reanimasyon bölümünü kazanmıştır. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde 'nde Aile hekimi asistanı olarak göreve başlamıştır. 2006-2007 yılları arası İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Aile hekimi asistanı olarak görevime devam etti. 2008 yılında Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi bölümünde asistan doktor olarak göreve başladı. 2014 yılında Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı oldu. Bahçelievler Devlet Hastanesinde 2 yıl uzman doktor olarak görev yaptı. Hekimliğe Bahçeşehir'de açmış olduğum muayenehanemde devam etmekte.

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