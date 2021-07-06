Bankalar kaçta açılıyor? 6 Temmuz 2021 banka açılış ve kapanış saatleri nelerdir? Ziraat, Garanti, İş Bankası, Akbank çalışma saatleri!
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Bankalar kaçta açılıyor? 6 Temmuz 2021 banka açılış ve kapanış saatleri nelerdir? Ziraat, Garanti, İş Bankası, Akbank çalışma saatleri!

Bankalar kaçta açılıyor? 6 Temmuz 2021 banka açılış ve kapanış saatleri nelerdir? Ziraat, Garanti, İş Bankası, Akbank çalışma saatleri!
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Vatandaşın en çok arattığı konulardan biri bankaların açılış ve kapanış saatleridir. Covid-19 nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bankaların çalışma saatleri sık sık değiştirilmişti. Peki, şimdi Bankalar kaçta açılıyor? 6 Temmuz 2021 banka açılış ve kapanış saatleri nelerdir? Ziraat, Garanti, İş Bankası, Akbank çalışma saatleri!

Covid-19 nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bankaların çalışma saatleri sık sık değiştirilmişti. Dolayısıyla vatandaşın en çok arattığı konulardan biri bankaların açılış ve kapanış saatleri oldu. Peki, şimdi Bankalar kaçta açılıyor? 6 Temmuz 2021 banka açılış ve kapanış saatleri nelerdir? Ziraat, Garanti, İş Bankası, Akbank çalışma saatleri! Detaylar haberimizde!

BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR?

Bankaların çalışma saatleri, covid-19 tedbirlerinin esnetilmesinden sonra normal çalışma düzenine döndü. Bankalara göre çalışma saatleri şöyledir;

Ziraat Bankası çalışma saatleri

Ziraat Bankası şubeleri, 09.00-12.30 ve 13.30- 18.00 saatleri arasında çalışıyor.

12.30-13.30 saatleri öğle arasına girdiklerinden çalışmıyorlar.

Garanti Bankası çalışma saatleri

Garanti Bankası şubeleri 09.00-12.30 ve 13.30- 18.00 saatleri arasında çalışıyor.

12.30-13.30 saatleri öğle arasına girdiklerinden çalışmıyorlar.

İş Bankası çalışma saatleri

İş Bankası şubeleri, 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında çalışıyor.

12.30-13.30 saatleri öğle arasına girdiklerinden çalışmıyorlar.

Akbank çalışma saatleri

Akbank Bankası şubeleri, 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında çalışıyor.

12.30-13.30 saatleri öğle arasına girdiklerinden çalışmıyorlar.

Vakıf Bank çalışma saatleri

Vakıf Bank,09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında çalışıyor. Şubeleri ise 17.00'e kadar müşteri alımı yapıyor.

12.30-13.30 saatleri öğle arasına girdiklerinden çalışmıyorlar.

Yapı Kredi Bankası çalışma saatleri

Yapı Kredi Bankası şubeleri, 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında çalışıyor

12.30-13.30 saatleri öğle arasına girdiklerinden çalışmıyorlar.

Halkbank çalışma saatleri

Halkbank şubeleri, 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında çalışıyor.

12.30-13.30 saatleri öğle arasına girdiklerinden çalışmıyorlar.

Denizbank çalışma saatleri

Denizbank şubeleri, 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında çalışıyor.

12.30-13.30 saatleri öğle arasına girdiklerinden çalışmıyorlar.

6 TEMMUZ 2021 BANKA AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ NELERDİR?

Bankaların çalışma saatleri bazen birbirlerinden farklılık göstermekle birlikte çoğunlukla 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında çalışmaktadır.

12.30-13.30 saatleri arasında öğle molası yapıyorlar.

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