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Banka müdüründen filmlere konu olacak soygun

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Banka müdüründen filmlere konu olacak soygun Sivas'ta müşterilerin hesaplarındaki milyonlarca lirayı zimmetine geçirdiği iddia edilen banka müdürü hakim karşısına çıktı Sivas'ta müşterilerin hesaplarındaki milyonlarca lirayı zimmetine geçirdiği iddia edilen banka müdürü hakim karşısına.

SİVAS (İHA) - Banka müdüründen filmlere konu olacak soygun

Sivas'ta müşterilerin hesaplarındaki milyonlarca lirayı zimmetine geçirdiği iddia edilen banka müdürü hakim karşısına çıktı

SİVAS - Sivas'ta müşterilerin hesaplarındaki milyonlarca lirayı zimmetine geçirdiği iddia edilen banka müdürü hakim karşısına.

Sivas'ta filmlere konu olacak bir banka soygunu yaşandı. Sivas'ta bulunan özel bir bankanın iki şubesinin müdürlüğünü yapan B.T.'nin, bankada uzun süreli dolar mevduat hesabı bulunan 5 müşterinin hesaplarındaki 2.5 milyon doları çektiği ileri sürüldü. İddia üzerine geçtiğimiz günlerde banka müfettişlerinin yaptığı inceleme sonrası B.T. hakkında suç duyurusunda bulunuldu. B.T. geçtiğimiz gün polis tarafından gözaltına alındı. B.T. polis ifadesinde suçlamaları kabul etmese de bugün hakim karşısına çıkartıldı. Olay müşterilerin hesaplarındaki paraların azalmasını fark etmesi ile ortaya ortaya çıktı. B.T. nin geçtiğimiz aylarda eşinden boşandığı ileri sürüldü. B.T'nin zimmetine geçirdiği paraları kaçırmak için anlaşmalı boşanma yaptığı ileri sürüldü. Polis ekipleri olayı çok yönlü olarak araştırıyor.

Sivas'ta geçtiğimiz yılda kentteki bir banka şubesinde 15 yıldır görev yapan güvenlik görevlisi Mustafa Ç., sahte imza kullanarak müşterilerin banka hesabında bulunan 3,5 milyon lirayı zimmetine geçirmişti.

Banka müdüründen filmlere konu olacak soygun

Banka müdüründen filmlere konu olacak soygun

Banka müdüründen filmlere konu olacak soygun

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İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş - Son Dakika Haberleri

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