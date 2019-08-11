Bangsamoro'da Kurban Bayramı

11.08.2019 08:31

Asya ülkelerinden Filipinlerin Mindanao Adası'ndaki Bangsamoro'da halk, bayram namazı için camilere akın etti.

2017 yılında terör örgütü DEAŞ'ın işgal ederek iki yüz binden fazla insanı yersiz yurtsuz bıraktığı Marawi'de yaşayan Müslümanlar, bayram namazı için Mindanao Devlet Üniversitesi bahçesini doldurdu. Uzak Doğu'nun Filistin'i olarak tanımlanabilecek Bangsamoro'da yaklaşık atmış yıldır verilen özgürlük ve varoluş mücadelesi sonrasında, 2019 yılı Ocak-Şubat aylarında yapılan Moro Organik Yasası referandumu ile kazanılan özerkliğin ardından ilk kurban bayramı kutlanıyor.

Türkiye saatiyle 01: 45'te kılınan bayram namazına erkek, kadın, çocuk ve yaşlılar yoğun katılım gösterdi.

Bayram namazına bisiklet, motosiklet ve araçlarıyla gelen Marawililer renkli görüntüler oluşturdu.

Bayram namazını İmam Ali Abdülreşit kıldırdı.

Bayram hutbesini okuyan İmam Ali Abdülreşit, Müslümanların ancak bir ve beraber olması halinde sıkıntılardan, parçalanmışlıklardan kurtulabileceğini belirtti.

İmam Ali Abdülreşit,"Bugün bizler, parçalarına ayrılan hücreler gibi değil, bir bütün olarak hareket etmeliyiz. Ümmeti bir araya toplamalıyız. Bu toplanma barış ve ilerlemeyi öğretecektir." dedi.

Kurban Bayramının İslam alemi için büyük önem taşıdığını vurgulayan Ali Abdülreşit, "Hz İbrahim'den günümüze kadar devam eden ve Müslümanlar açısından büyük önem taşıyan Kurban Bayramı, Allah katında çok faziletli ve mübarek bir bayramdır. Kurban bayramı İslam ümmetinin aynı çatı altında toplamasının bir vesilesidir. Bu gün başta Mekke olmak üzere dünyanın dört bir yanında Müslümanlar Allah'a adanmış kurbanlar verecekler. Bütün Müslümanların tek çatı altında toplanmasını yüce Allah'tan dileyerek hepinizin Kurban Bayramının mübarek olmasını diliyorum."dedi.

Kurban organizasyonu kapsamında kentte bulunan Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, Müslümanlarla bayramlaşarak dertlerini ve sevinçlerini paylaştı. Çocuklara şeker dağıttı.

Namaz sonrası Müslümanların birliği için dua edildi.

Kaynak: AA