Bangladeş'te doğan üçüzlere Recep, Tayyip ve Erdoğan isimleri verildi
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Bangladeş'te doğan üçüzlere Recep, Tayyip ve Erdoğan isimleri verildi

Bangladeş'teki Türk Sahra Hastanesi'nde dünyaya gelen üçüzlere Recep, Tayyip ve Erdoğan isimleri koyuldu.

20.01.2020 22:14 | Son Güncelleme: 20.01.2020 22:14
Bangladeş'te doğan üçüzlere Recep, Tayyip ve Erdoğan isimleri verildi

'teki Türk Sahra Hastanesi'nde dünyaya gelen üçüzlere Recep, Tayyip ve Erdoğan isimleri koyuldu.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, AFAD ve Sağlık Bakanlığınca Bangladeş'te açılan Türk Sahra Hastanesi'nde bugün doğan üçüz bebeklerin Recep, Tayyip ve Erdoğan isimlerini aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bebeklerimize uzun, sağlıklı yıllar dileriz. Sahra Hastanemizde bugüne kadar 150'nin üzerinde bebek hayata gözlerini açtı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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