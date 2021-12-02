Bandırmada mendirek sahili yayalara kapatıldı

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kaybolan genç astsubayın denizden cesedinin çıkarılmasının ardından çeşitli inceleme ve araştırma yapılması için mendirek yayalara kapatıldı.

Sahil güvenlik, olay yeri inceleme, jandarma ve Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis dalgıç ekipleri, 23 yaşındaki astsubay Nuri Ulcay'a ait cesedin çıkarılmasının ardından mendirek yolu girişine şerit çekerek vatandaşların geçmesini yasakladı. Güvenlik güçleri, olay yerinde incelemelerine devam ederken, vatandaşlar da meraklı gözlerle çalışmaları uzaktan seyrediyor. Genç astsubay Nuri Ulcay'ın denize düşüp boğulma sebebinin intihar mı olduğu, yoksa bir cinayete kurban mı gittiği yönünde çalışmalar büyük titizlik ve gizlilik içerisinde sürdürülüyor. Arkadaşları Nuri Ulcay için sosyal medyadan kayıp başvurusunda bulunmuş ve Ulcay' ın cesedi mendirekte denizden çıkarılmıştı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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