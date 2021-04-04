Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda uyardı

Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları gerektiğini söyledi.

Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları gerektiğini söyledi.

Yazar, Belediye Başkanı Tolga Tosun ve İlçe Sağlık Müdürü Başak Şenılgaz ile birlikte gerçekleştirdiği toplantının ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Son günlerde vaka sayılarının ciddi oranlarda arttığını hatırlatan Yazar, ilçede son günlerde virüs yayılma hızının yaklaşık olarak yüzde 25 oranında arttığını ifade etti.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun ise vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğine değinerek, "El birliğiyle başarılı olacağımıza inanıyorum." dedi.

İlçe Sağlık Müdürü Başak Şenılgaz da insanların kendilerine virüs bulaşmayacakmış gibi bir davranış içinde bulunduklarını söyledi.

Şenılgaz, "En büyük destek istediğimiz vatandaşlarımızdan duyarlı davranıp kurallara uymaları. Vakaları geri döndürmek için zamana ihtiyacımız var. Vatandaşlarımız mümkün olduğunca evden çıkılmasın. Teması azaltmak lazım." ifadesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tarık Köse