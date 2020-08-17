Bandırma İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde "egzoz gazı ve ölçüm istasyonu" kuruldu
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Bandırma İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde "egzoz gazı ve ölçüm istasyonu" kuruldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan egzoz gazı ve ölçüm istasyonu hizmete girdi.

17.08.2020 21:44 | Son Güncelleme: 17.08.2020 21:49

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan egzoz gazı ve ölçüm istasyonu hizmete girdi.

Okulda kurulan istasyonda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetki belgesinin alınmasıyla egzoz ve fren muayenesi yapılıyor.

İstasyonun yetki belgesi alarak resmen faaliyetine başlaması dolayısıyla İlçe Kaymakamı Günhan Yazar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Emniyet Müdürü Soner Duran ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Mahir Mavi okula giderek yetkililerden bilgi aldı.

Lisenin Motorlu Araçlar Teknoloji Alanı Şefi Cevat Şenyüz, istasyonla ilgili bilgi verdi.

Şenyüz, "Bu projenin esas amacı öğrencilerimizin daha çok sertifikalandırılarak iş hayatına atıldıklarında iş imkanı bulmaktı. Bu amacımızı da gerçekleştirdik. Mezun olan öğrencilerimiz, meslek lisesi diploması dışında emisyon ölçme belgesi, iş yeri açma belgesi alıyorlar ve çalışma hayatlarında çok rahat iş bulabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Yazar da emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bandırma İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 'egzoz gazı ve ölçüm istasyonu' kuruldu

Kaynak: AA

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