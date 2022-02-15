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Bandırma'da kaza ucuz atlatıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bandırma'da kaza ucuz atlatıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşatırken, otomobil ile kamyon kazadan kıl payı kurtuldu.

ÇANAKKALE (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşatırken, otomobil ile kamyon kazadan kıl payı kurtuldu.

Bandırma'da sabah sis etkili oldu. Sisli havada araç şoförleri zor anlar yaşarken, Bandırma - Çanakkale yolu üzerinde kaza kıl payı atlatıldı. Oto yolda sağa dönmek istedi ve karşıdan gelen kamyonu fark etmedi. Kamyon şoförünün dikkati sayesinde kaza kıl payı atlatılırken olay anı kameralara yansıdı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Çanakkale, Balıkesir, Otomobil, Tragger, 3. Sayfa, Haberler

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