Bandırma'da denize düşen otomobilin sürücüsü camı açıp sudan çıktı
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Bandırma'da denize düşen otomobilin sürücüsü camı açıp sudan çıktı

21.12.2020 15:23 | Son Güncelleme: 21.12.2020 15:26
Bandırma'da denize düşen otomobilin sürücüsü camı açıp sudan çıktı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde denize düşen otomobilin sürücüsü, camı açıp sudan çıkmayı başardı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde denize düşen otomobilin sürücüsü, camı açıp sudan çıkmayı başardı.

Alınan bilgiye göre, Engin Y, Bandırma Su Ürünleri Hali İskelesi'nde park ettiği 10 ACG 55 plakalı otomobilinin direksiyonuna geçti.

Hareket ettirdiği otomobille denize düşen sürücü Engin Y, camını açarak sudan çıktı.

Bir süre sonra suya gömülen otomobil, dalgıç ve vinç yardımıyla çekildi.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tarık Köse

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 15:31:34. #1.15#
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