Banaz'da "Öğretmenler Günü" kutlandı

22.11.2019 16:22 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:54

Banaz ilçesinde, öğretmenler günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Banaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Koca ve beraberindeki öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kültürpark'taki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Belediye Kültür Sarayı'nda kutlama programı yapıldı.

Banaz Milli Eğitim Müdürü Ramazan Koca burada yaptığı konuşmada öğretmenlik mesleğinin önemine değinerek tüm öğretmenlerin öğretmenler günün kutladı ve programa katılan daire amirlerine teşekkür etti.



Etkinlikte mesleğe yeni başlamış öğretmenler adına rehber öğretmen Meşkure Merve Gönençer, kıdemli öğretmenler adına ise sağlık bilgisi öğretmeni Yalçın Öztürk konuşma yaptı.





Emekli olan öğretmenlere teşekkür belgelerinin verilmesinin ardından etkinlik son buldu.

Kaynak: AA