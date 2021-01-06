Bamsı Beyrek kimdir? Bamsı Beyrek gerçekte kimdir? Bamsı Beyrek ölümü ve mezarı

Dede Korkut hikayelerinde Türk, Azeri ve bazı Altay efsaneleri ve masallarda bahsedilen Türk kahraman Bamsı Beyrek, Kuruluş Osman dizisinde yer alan karakterler arasındadır. Bamsı karakterini dizide Nurettin Sönmez canlandırıyor. Peki Bamsı Beyrek kimdir? Bamsı Beyrek gerçekte kimdir? Bamsı Beyrek ölümü ve mezarı

Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi isimlerde de bilinen Bamsı Beyrek, Diriliş Ertuğrul dizisinde de yer alıyordu. İşte Kuruluş Osman dizisinde de izleyici karşısına çıkacak Bamsı Beyrek hakkında bilgiler...

BAMSI BEYREK KİMDİR?

Bamsı Beyrek Dede Korkut hikâyelerinde, Türk, Azerbaycan ve bazı Altay efsaneleri ile masallarında bahsedilen Türk kahraman. Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi adlarla da bilinmektedir. Atının adı Dengiboz veya Bengibozdur.

Bamsı Beyrek, hikâyelerdeki ana karakter olan Salur Kazan'ın en yakın arkadaşıdır. Ayrıca tüm Oğuz beyleri içinde en yakışıklı dört kişiden biridir. Bamsı Beyrek'in adına Dede Korkut hikâyeleri dışında da rastlanır.

Kuruluş Osman ve Diriliş Ertuğrul dizisinde Bamsı Beyrek gerçekte Nurettin Sönmez'dir

Bamsı Beyrek'in kaçırılması

Oğuzlar arasındaki iç savaşın anlatıldığı hikâyede, Bamsı Beyrek'in kaçırılmasından da bahsedilir.

İç Oğuz ve Dış Oğuz arasında düşmanlık başlamıştır. Bamsı Beyrek'in kendisi İç Oğuz'dan olup karısı Dış Oğuz'dandır. Dış Oğuz beyleri Beyrek'i yanlarına çağırıp kendilerini desteklemesini isterler. Beyrek ise İç Oğuz'un başındaki Salur Kazan'ın en yakın dostudur ve ona ihanet etmez. O zaman Aruz Koca sinirlenir ve Beyrek'i yaralar.

Burak Aksak, Oğuz Türklerinde yaşanan bir aşkı konu alan son filmine 'Bamsı Beyrek' adını verdi.