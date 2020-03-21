Balpınar Belediyesinden dezenfekte çalışmaları Batman'ın merkez Balpınar Belde Belediyesi, koronavirüsüne karşı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Batman'ın merkez Balpınar Belde Belediyesi, koronavirüsüne karşı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Balpınar Belediye Başkanı Hüseyin Geylani, yaptığı açıklamada, belediye bünyesinde kurulan ilaçlama ekibinin, salgın süresince yoğun bir çalışma yürüteceğini söyledi.

Tüm personelin maske ve eldivenle çalıştığını ifade eden Geylani, "Belde sakinlerimizin temas edebilecekleri alanlar tamamen dezenfekte edildi. 6 cami, 5 okul 3 kıraathane, 3 market, 3 sağlık ocağı ve belediye binamızın da içinde bulunduğu yerleri ilaçla dezenfekte ettik. Salgına karşı gerekli önlemleri aldık. Tedbir bizden takdir Allah'tan." diye konuştu.

Koronavirüsün kesinlikle hafife alınmaması gerektiğini aktaran Geylani, belediye olarak her türlü tedbiri aldıklarını, almaya da devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA