Balonlar Frigya üzerinde 'büyük zafer' için uçacak
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Balonlar Frigya üzerinde 'büyük zafer' için uçacak

Balonlar Frigya üzerinde 'büyük zafer' için uçacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar Valiliği tarafından Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında tarihi Frig Vadisi'nde balon festivali gerçekleştirileceği belirtildi.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında tarihi Frig Vadisi'nde balon festivali gerçekleştirileceği belirtildi.

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, uçuşların 25-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı ifade edildi. Açıklamada, "Büyük Zaferin 99. yılını Frigya'da balon uçuşuyla kutlayacağız.

Afyonkarahisar Valiliği'nin katkılarıyla 25 Ağustos Çarşamba ve 26 Ağustos Perşembe günleri sabah 06.00-09.00 saatleri arasında 20 balonla Frigya Emre Gölü'nde balon festivali düzenlenecektir. Etkinliğe tüm halkımız davetlidir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Balonlar Frigya üzerinde 'büyük zafer' için uçacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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