Balları Almak İçin Çıktığı Ağaçta Arıların Saldırısıyla Can Verdi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde arıların saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

BALLARI ALMAK İÇİN AĞACA ÇIKINCA ARILAR SALDIRDI

Taşköprü ilçesine bağlı İmamoğlu köyü Boztepe Mahallesi'nde arıcılıkla uğraşan 46 yaşındaki Feti Yetkin, amcası Ömer Yetkin ile birlikte ormanlık alandaki çam ağaçlarında bulunan balları almak için çıktığı ağaçta arıların saldırısına uğradı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Ömer Yetkin'in durumu jandarmaya ihbar etmesi sonrası 112 Acil Sağlık ekipleri 46 yaşındaki Feti Yetkin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Feti Yetkin'in cenazesi, Taşköprü Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayda hayatını kaybeden Samsun Vezirköprü nüfusuna kayıtlı Feti Yetkin'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.