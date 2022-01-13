Balkondan eve böyle girdi: Ziynet eşyası çalıp kaçtı

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Avcılar'da siteye giren bir kişi, balkondan tırmanarak girdiği iki evden 3 ziynet eşyası çaldı. Hırsızın balkondan tırmanarak eve girdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 23 Kasım 2021 tarihinde Avcılar Tahtakale Mahallesi'ndeki bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir hırsız sabaha karşı bir siteye girdi. Hırsız, burada etrafı kolaçan ettikten sonra iki farklı evin balkonundan tırmanarak içeri girdi. Şüpheli daha sonra girdiği evlerden 1 altın bilezik, 1 altın yüzük ve 1 altın kolye olmak üzere 3 ziynet eşyası çaldı. Durumu fark eden ev sakinleri polise haber verdi. Olay yerine gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, parmak izi ve güvenlik kamerası çalışması yaptı. Ardından şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına başladı. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi ve yapılan çalışmaların ardından hırsızlık olaylarını Y.A. (21) isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Yapılan çalışma kapsamında şüpheli Y.A.'nın Başakşehir'de ikamet ettiği belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri, 11 Ocak 2022'de şüphelinin bulunduğu adrese baskın yaptı. Yapılan baskında gözaltın alınan Y.A'nın "Evden Hırsızlık" başta olmak üzere çok sayıda suç kaydı olduğu ve "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - İSTANBUL

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