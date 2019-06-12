Balkondan düşerek ölen çocuk toprağa verildi

Bartın'da bir apartmanın 2. katından düşerek hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuk, son yolculuğuna uğurlandı.

Kozcağız beldesinde, dün apartmanın 2. kat balkonundan sarktığı sırada dengesini kaybedip düşerek yaşamını yitiren 3 yaşındaki Nehir Ertan'ın cenazesi, Bartın Devlet Hastanesi morgundan alındı.

Cenazesi, Değirmenci Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilen Nehir için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Burada fenalaşan ve "Çocuğumu götürmeyin." diyerek feryat eden anne Özge Ertan'ı yakınları teselli etti.

Daha sonra Merkez Yeni Camisi'ne götürülen Nehir Ertan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Hanyeri köyündeki Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA