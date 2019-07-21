Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Adıyaman'da balkondan düşen 1 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Turgut Reis Mahallesi'ndeki evlerinin balkonunda yalnız oynayan Yusuf İliter (1), ikinci kattan aşağı düştü.

Çocuğun düştüğünü farkeden aile bireyleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralanan çocuğu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA